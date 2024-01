VR: Carro pega fogo na BR-393, no bairro Jardim Amália I

Um carro pegou fogo, na madrugada deste domingo (14), no km 284 da BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. O veículo era dirigido por um policial militar de 43 anos. Ele relatou a colegas que estavam de serviço que percebeu o início do incêndio e desviou o veículo para o canteiro.

Disse ainda que saiu em busca de ajuda, mas, ao retornar o local, o carro já tinha sido removido para o pátio da Polícia Rodoviária Federal para o posto de Dorândia, em Barra do Piraí. O policial não sofreu nenhum ferimento.

Ferido em Angra – Uma pessoa ficou ferida em um acidente, também na madrugada deste domingo, próximo à Praia do Anil, em Angra dos Reis. O carro em que ela estava bateu em um poste.

A vítima foi socorrida, mas não foi informada para qual hospital foi levada. (Foto: PRF)

Notícia atualizada às 12h57min