A Polícia Militar prendeu no domingo (14) na Rua Luxemburgo, no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda, um homem de 28 anos com drogas e dinheiro. O suspeito estava de motocicleta e com um adolescente de 14 anos.

Na abordagem, os agentes apreenderam R$400 com o suspeito e R$120 com o menor. O menor informou aos policiais que os valores seriam referentes à venda de drogas e o valor encontrado com o homem teria sido repassado por ele.

Ainda de acordo com os policiais, o homem seria um dos gerentes do tráfico no bairro Jardim Belmonte, onde reside. Contra ele haveria um mandado de prisão em aberto, o que não foi confirmado.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.