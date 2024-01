Amigos do motorista de aplicativo Diego Antônio Barreto, de 41 anos, de Volta Redonda, diagnosticado com câncer na garganta, estão promovendo nas redes sociais uma campanha para arrecadar fundos que ajudem financeiramente o homem durante todo o período de tratamento. Morador do bairro Eucaliptal, Diego contou que iniciou nesta segunda-feira (15) a quimioterapia na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.

De acordo com Diego, ele precisará ficar afastado do trabalho, por isso a criação da vaquinha virtual. “Inicialmente pensava que estava com amidalite e fiquei meses indo a hospitais sob essa suspeita. Até que um dia o caroço em meu pescoço estava ‘enorme’ e resolvemos voltar ao hospital. Tomei injeção, realizei exame de biópsia e descobri a doença. Agora, preciso da ajuda de todos, já que precisarei meu ausentar do serviço para o tratamento”, contou.

Para ajudar Diego com qualquer valor, basta utilizar no link ao lado e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/4368834

Você pode ajudar via Pix usando a chave:

4368834@vakinha.com.br