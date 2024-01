A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira (16), no Centro de Paraíba do Sul, um andarilho de 46 anos, com mandado de prisão em aberto por roubo. Segundo os agentes, o homem participou de um assalto a um veículo em Macaé, no ano de 2008 e foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado, no ano passado.

O homem foi preso em uma ação em conjunto das forças de segurança , cujo objetivo é consultar na Justiça a situação de pessoas que venham de outros municípios e que passem a ser vistos com frequência perambulando pelas ruas da cidade.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul para o cumprimento do mandado e demais providências cabíveis.