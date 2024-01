Brendha Lopes, cantora de VR, lança sua 2ª música de trabalho

Brendha Lopes, de 14 anos, cantora gospel de Volta Redonda, irá lançar no próximo dia 27, junto com um videoclipe, a sua segunda música de trabalho. Intitulada ‘Sem Você’, a canção foi feita para todas as pessoas que perderam alguém que amam muito, como aconteceu com a própria Brendha, com o falecimento de seu avô materno, João Batista, em 2016, e de seu padrasto Douglas, em 2021. A canção foi produzida por Eli Batista e estará disponível em todas as plataformas digitais.

“No momento de dor, consegui me expressar através desta música. Ela toca muito no coração das pessoas e que todas elas se sintam abraçadas por mim por meio desta canção. Espero que gostem”, disse. De acordo com Brendha, sua irmã de apenas 6 anos, Manuela Dagmar, também atuará no clipe e representará ela mais nova.

– Queria agradecer aos meus irmãos, a Manuela que me ajudou no videoclipe e ao meu irmãozinho João, que ama me ver cantando. Também gostaria de agradecer a minha priminha Eloá que sabe cantar todas as minhas músicas, além da minha mãe Tamires, aos meus tios Nathan, Alex e Jean, as minhas tias Mirian, Fernanda e Aline, a avó Edmeia, ao avô Jenin, ao meu pai Marcos Paulo e a Jocarla por ter me arrumado para o videoclipe. Minha maior inspiração na música sempre vai ser meu avô materno, que sempre tocava violão pra mim -, destacou.

Moradora do Santo Agostinho, a primeira música de Brendha foi “Adorarei”, lançada em fevereiro do ano passado. Aluna do 9º ano do José Botelho de Athayde, Brendha sempre fez questão de ressaltar que suas principais inspirações para cantar e compor vêm de Deus. (Fotos: Divulgação)