Secretaria da Pessoa com Deficiência recebeu nova remessa do símbolo, que foi instituído por lei em 2023 e ajuda público-alvo no atendimento prioritário

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda já entregou gratuitamente 650 unidades do Cordão de Girassol – que ajuda a identificar as pessoas com deficiências ocultas e não visíveis, garantindo mais agilidade no atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados da cidade. O secretário da SMPD, Washington Uchôa, falou sobre a marca alcançada.

“Nesta semana o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) relembrou que, em 2023, foi sancionada a lei que institui o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis para identificar as pessoas com deficiência oculta, como o surdo, por exemplo. É importante para levar à população o conhecimento do que significa o uso do cordão, fazer a população ter empatia com as pessoas que estão utilizando o cordão, e também fazer as pessoas que têm direito conheçam a lei que ampara eles”, explicou o secretário, citando que a SMPD já recebeu nova remessa para distribuição neste ano.

As pessoas identificadas pelo “Cordão de Girassol” têm assegurados os direitos a atenção especial, atendimento prioritário e humanizado e serviços individualizados em repartições públicas, empresas prestadoras de serviços públicos e em estabelecimentos comerciais como supermercados, bancos, farmácias, bares e restaurantes, lojas em geral e outros que exerçam atividades similares.

“A distribuição do Cordão de Girassol vem para garantir o conforto e reduzir o estresse das pessoas que, por alguma condição pré-determinada, não suportam situações rotineiras como aglomerações, ruídos intensos ou longos períodos de espera”, lembrou Washington Uchôa.

Quem pode receber o Cordão de Girassol

São definidas como deficiências ocultas aquelas que trazem um impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial e que impossibilitam as pessoas de participarem de maneira plena e efetiva na sociedade quando em igualdade de condições com as demais.

Entre os exemplos estão o autismo; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH); demência; doença de Crohn; paralisia cerebral; fibromialgia; esclerose múltipla; deficiência intelectual; síndrome de Tourette; e deficiência auditiva e visual.

Como ter acesso ao cordão

Para ter acesso à identificação, é necessário apresentar documentos pessoais e o laudo médico que comprove a doença, deficiências e/ou transtorno que possui (com o número do CID – Classificação Internacional de Doenças).

“Vale ressaltar que o Cordão de Girassol não exime a pessoa de apresentar um laudo que comprove a deficiência, visto que hoje em dia existe a disponibilidade no mercado, onde qualquer pessoa pode comprar”, destacou o secretário.

A solicitação pode ser feita através do link: www.sociaut.com/cordaodogirassol, ou a pessoa pode comparecer à SMPD, que fica na Avenida 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. O telefone de contato é 3339-9031. Fotos de arquivo