A Polícia Militar prendeu na manhã de segunda-feira (15), em Cunhambebe, em Angra dos Reis, dois suspeitos de tráfico de drogas e apreendeu um fuzil . Junto com a arma, de calibre 556, também foram apreendidos drogas, material para refinar entorpecentes, balança de precisão, máquina de cartão, carregador de pistola e munições.

Ao agentes foram ao local conhecido como Sertãozinho do Frade, após serviço de inteligência e monitoramento. No endereço, eles prenderam os dois suspeitos em um chalé e apreenderam um fuzil, drogas e material para refinar entorpecentes. Um dos suspeitos é apontado como gerente do tráfico do Bracuí.

Eles foram encaminhados para a Delegacia de polícia da cidade para as providências cabíveis.