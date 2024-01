Um veículo capotou na manhã desta quarta-feira (17), no km 268, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Antes de capotar, o veículo colidiu com outro carro, no trevo que leva aos distritos de Vargem Alegre e Dorândia.

O homem que dirigia o carro que capotou ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. No outro veículo estavam quatro pessoas, que foram atendidas no local do acidente e liberadas.