Família procura por vendedora desaparecida em Barra do Piraí

A família da vendedora Patrícia e Silva Soares Rodrigues, de 48 anos, de Barra do Piraí, está procurando por seu paradeiro. Na noite de terça-feira (16), a filha de Patrícia, Maria Eduarda e Silva de Andrade, de 21 anos, registrou na delegacia o seu desaparecimento.

Moradora do bairro Recanto Feliz, a mulher foi vista por último pela própria filha, no distrito da Califórnia, por volta das 15h20min, quando deixou a residência de Maria Eduarda dizendo que ia ao trabalho, em um mercado no bairro de Fátima. No entanto, segundo a filha, a mãe não compareceu ao trabalho e desde então não consegue contato com Patrícia, nem pelo celular.

De acordo com Maria Eduarda, sua mãe usava calça jeans clara, sandália e cropped marfim. Qualquer informação sobre Patrícia pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia. (Foto: Arquivo Pessoal)