Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na madrugada desta quarta-feira (17), na Avenida Leonísio Sócrates Batista, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, um foragido da Justiça, de 37 anos. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais, com pena de 11 anos de reclusão em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas, furto e roubo.

De posse de informações, os policiais seguiam em patrulhamento pelo bairro Boa Sorte quando avistaram o criminoso. Ao avistar a viatura policial, o homem tentou se esconder atrás de um veículo que estava parado na via, mas foi abordado e preso.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa, para o cumprimento do mandado e providências cabíveis.