Homem acusado de estuprar criança de 9 anos é preso em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam, na segunda-feira (15), no bairro Camorim Grande, um homem com mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável e por exibir vídeo com conteúdo pornográfico para uma criança.

De acordo com as investigações, além do crime de estupro da neta de 9 anos de sua ex-companheira, por um período de pelo menos um ano, o homem exibia filmes pornográficos para a vítima.

Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade para o cumprimento do mandado de prisão e providências cabíveis.