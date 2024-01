Um novo patrocinador master do Voltaço vai promover nesta quinta-feira, às 18h, na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em Volta Redonda, um show do cantor Naldo Benny. A festa será o pré-jogo da partida entre Voltaço e Fluminense, na abertura do Carioca 2024, e contará com a participação de ex-ídolos do Voltaço, como o artilheiro Túlio Maravilha.

A Praça Sávio Gama fica em frente ao Palácio 17 de Julho (sede do governo municipal) e perto do Estádio Raulino de Oliveira, onde a partida será disputada a partir de 21h30min. O jogo também marca a estreia do técnico Felipe Loureiro no comando do time. (Foto: Divulgação)