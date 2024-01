Motivo é a construção do último pilar da alça do Heitor Leite Franco; foi implementado um desvio no local, além de nova sinalização

Uma nova etapa da construção da alça do Viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, terá início nesta semana, quando a empresa responsável pela obra começará o serviço de bate-estaca no local em que será erguido o último pilar da estrutura, que ligará o viaduto com a Avenida do Canal. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) implementou um desvio em um trecho da Avenida da Integração, que passou a ser utilizado a partir desta quarta-feira (17).

Para a realização da obra, foi necessário interditar o trecho da avenida que passa sob o Viaduto Heitor Leite Franco. A solução encontrada para manter o tráfego de veículos foi asfaltar um desvio que servirá de alternativa para os motoristas que seguiam pela via; ou pela Avenida Sete de Setembro (sentido Avenida da Integração) em direção à Vila Americana; ou que utilizavam a Avenida da Integração para acessar a Sete de Setembro no sentido da Ponte Dom Waldyr Calheiros.

Para os condutores que utilizam a Avenida da Integração para chegar ao Aterrado, nada mudou em termos de traçado: basta prestar atenção e obedecer à nova sinalização.

A fim de orientar os condutores, a STMU instalou placas de sinalização no local. “Foi feito o que a gente chama de caminho de serviço, em que você cria uma nova geometria para fazer um desvio na via. Isso foi feito, principalmente, em função de um tráfego muito especial que existe ali, que é o de veículos pesados, caminhões – principalmente os biarticulados –, que vão em direção à base da Petrobras na Vila Americana”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Barenco acrescenta que os desvios foram feitos de forma a interferir o mínimo possível do dia a dia da população. “O que a gente solicita ao usuário é uma atenção especial em acompanhar a sinalização de advertência e orientação que foi implantada. Não será preciso procurar uma via alternativa: o que ele vai perceber é apenas uma mudança no traçado; basta se acostumar a ele e acompanhar a sinalização”.

Nova ligação

Além do desvio, a construção do último pilar da alça do Viaduto Heitor Leite Franco será possível após a readequação da rede elétrica local, que também incluiu a retirada de um poste pela concessionária de energia Light. Quando concluída, a alça será uma alternativa para o motorista que vem dos bairros Colina, São João e Monte Castelo, entre outros, e se dirige para a Vila Americana, Radial Leste, Aero Clube, Voldac e Retiro, e quiser evitar o trânsito da parte central do Aterrado, em especial o da Avenida Sete de Setembro.

A estrutura vai direcionar os condutores por um novo corredor de veículos pela Avenida do Canal, evitando assim o centro comercial do bairro. E será através dessa avenida que os motoristas também poderão acessar a ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul, entre os bairros Aero Clube e Aterrado, que complementará a alternativa para quem precisa se dirigir para o outro lado do rio. Fotos de divulgação