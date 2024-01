Uma árvore caiu sobre um carro durante a chuva seguida de fortes rajadas de vento na tarde desta quinta-feira (18) no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. A queda sobre o veículo foi na Avenida Dois.

Segundo as primeiras informações, o motorista não se machucou, mas o airbag do carro foi acionado. Também houve queda na Rua Romeu da Costa Vieira, na entrada do Jardim Belvedere, bloqueando o acesso ao bairro. Equipes da Defesa Civil da prefeitura já estão se deslocando para o local.