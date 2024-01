Câmera registra acidente seguido de capotamento na Radial Leste em VR

Uma câmera de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública registrou o momento em que um carro bate e capota na ponte da Radial Leste, perto do acesso ao bairro Vila Americana, em Volta Redonda. O acidente foi na manhã desta quinta-feira (18).

O motorista do carro foi levado para o Hospital São João Batista. Segundo o hospital, ele está lúcido, com dores na lombar e na mão esquerda e seguia em observação no início da tarde desta quinta-feira.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor bate na divisória da ponte e capota em seguida. Veja abaixo.