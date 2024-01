Um carro capotou na manhã desta quinta-feira (18), na Radial Leste, em Volta Redonda. O acidente ocorreu ao lado da saída para acesso à Vila Americana.

Motoristas que estavam cruzando a via pararam para prestar socorro. Não há ainda informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias do acidente.

Os bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados. O trânsito apresenta retenções nos dois sentidos da ligação do bairro Aero Clube com a BR-393 (Lúcio Meira).