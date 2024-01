Equipamentos de monitoramento da Prefeitura ajudaram policiais militares a prender suspeito no bairro Retiro

Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) mais uma vez auxiliaram policiais militares na resolução de um crime. Nesta quinta-feira (18), um carro que havia sido furtado na noite anterior em Angra dos Reis foi localizado e recuperado por agentes do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) graças ao sistema de monitoramento e às câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition; Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português). O veículo, um Fiat Palio Attractive, e o suspeito foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP).

A prisão do suspeito aconteceu depois que ele foi flagrado por populares praticando direção perigosa nas ruas de Volta Redonda no início da tarde desta quinta-feira. Denúncias foram feitas e as câmeras da Ordem Pública flagraram a ação, e logo identificaram que o veículo havia sido furtado em Angra dos Reis. Os policiais fizeram o monitoramento do motorista do bairro São Geraldo até a Avenida Sávio Gama, no Retiro, onde o carro foi abordado e o suspeito, preso.

De acordo com o registro de ocorrência realizado na delegacia de Angra dos Reis (166ª DP), o crime aconteceu na Rua Prefeito João Galindo, no bairro Japuíba. A vítima contou que entregou as chaves ao suspeito para que ele manobrasse o veículo enquanto comprava um churrasquinho, mas o homem teria se aproveitado e fugido com o Fiat Palio em direção a Lídice (distrito de Rio Claro).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, celebrou mais um resultado positivo com o auxílio da tecnologia.

“Esse caso é mais um que demonstra a importância do investimento nas câmeras por parte do governo municipal, que vem solucionando crimes e auxiliando todas as forças de segurança nas suas ações diárias. Parabenizo tanto os operadores do Ciosp quanto as equipes que estão nas ruas pela rapidez e prontidão em mais uma ocorrência. Sem dúvidas, hoje somos um modelo em segurança pública para todo o estado”, afirmou. Fotos: Reprodução