Homem escapa de tentativa de assassinato no bairro Vila Mury, em VR

Um homem de 31 anos escapou de ser assassinado na tarde desta quinta-feira (18) no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A frustrada tentativa de homicídio aconteceu no local de trabalho da vítima, na Avenida Pastor César Dacorso Filho.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava ao lado do dono do estabelecimento lavando um carro quando o criminoso, usando um capacete, chegou portando uma arma na mão, apontou a arma para vítima e apertou o gatilho, mas errou o tiro.

A vítima saiu correndo pela rua e conseguiu fugir do criminoso. Ela foi levada para o Hospital São João Batista com um ferimento superficial no braço em decorrência da fuga. A perícia esteve no local e recolheu três cartuchos de calibre .40.