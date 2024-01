Policiais civis prenderam nesta quinta-feira (18), na Rua Santa Rita, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, um jovem de 24 anos, com um mandado de prisão condenatório em seu desfavor por tráfico de drogas, associação para produção e tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi sentenciado a 14 anos, oito meses e 20 dias, em regime inicialmente fechado.

O condenado, em 28/11/2020, após trocar tiros com policiais, foi preso em flagrante no mesmo bairro, com 20 sacolés de cocaína, um revólver calibre 38 com numeração raspada, 6 munições e dinheiro em espécie.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e à disposição da Justiça.