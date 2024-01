Morreu na quarta-feira (17) no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, a mulher de 23 anos que teve 80% do corpo queimado pelo ex-companheiro, de 37 anos. O crime aconteceu no último dia 11, na residência do casal, na Rua Rui Barbosa, no bairro Cantagalo, na mesma cidade. O homem, que também ateou fogo no próprio corpo, morreu na segunda-feira (15).

O ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento, o que teria motivado o crime. Os dois foram socorridos por vizinhos, que ouviram os gritos de socorro da jovem. Quando eles entraram na casa encontraram o homem tentando asfixiar a ex-companheira.

O ex-casal deixou uma filha de menos de um mês de vida. Momentos antes de ser atacada, a mãe deixou a bebê com uma tia, que está com a guarda provisória.