A Polícia Militar apreendeu no final da noite de quarta-feira (17), na Travessa 16 da Avenida Central, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, dois tabletes de maconha (peso total de 1,050Kg), 13 sacolés do mesmo entorpecente, dois tabletes de pasta base e 107 pinos de cocaína, dois rádios de comunicação com uma base para o equipamento e 59 etiquetas do tráfico.

Dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade. Eles foram ouvidos e liberados.