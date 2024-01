No dia 17 de Janeiro de 2024, os Policiais Rodoviários Federais da Sétima Delegacia compareceram ao município de Resende-RJ para a confraternização em comemoração ao aniversário de 10 anos de um garoto, chamado Pedro Henrique, que sonha ser Policial Rodoviário Federal.

Após solicitados para comparecer ao evento, os policiais foram informados que um garoto que sonha ser PRF estava comemorando o seu aniversário e que o tema da festa seriam as cores e escudo da Polícia Rodoviária Federal.

Ao comparecerem ao local do evento, após solicitados por familiares do menino, os agentes encontraram Pedro Henrique que relatou aos policiais sobre o seu sonho e que estava muito feliz com a presença dos agentes no local.

Os familiares informaram ainda aos policiais que o garoto sempre fala sobre o seu sonho e que se sente muito feliz quando vê uma viatura da PRF por onde passa.