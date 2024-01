Homem é agredido a pauladas no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa

Um homem de 41 anos foi agredido a pauladas, na noite de quinta-feira (18), no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Ele é morador de Resende e possui cerca de nove anotações criminais.

Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram o homem caído no chão. Segundo os agentes, a vítima disse ter sido atacada por vários desconhecidos. Com a chegada do Samu, o homem tentou fugir, mas devido ao seu estado, não conseguiu e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia.

Ele está em estado grave na sala vermelha do hospital.