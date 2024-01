Motociclista morre em acidente no Centro de Volta Redonda

Um motociclista que ainda não teve a idade informada morreu em um acidente ocorrido por volta das 7h desta sexta-feira (19), no Centro de Volta Redonda. Ele se envolveu em uma batida com um carro na Avenida Getúlio Vargas, trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira), próximo ao posto JK. A colisão foi na pista sentido Vila Santa Cecília.

A vítima morreu no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas uma testemunha informou que, após o impacto com o carro, o ele caiu, sendo atingido por outro carro.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas pôde confirmar o óbito. O trânsito no local está com retenções nos dois sentidos. A perícia estava sendo aguardada no momento desta publicação.