Uma carreta pegou fogo na tarde deste sábado (20) na Dutra, em Barra Mansa. O incêndio aconteceu quando o veículo passava pelo km 270, na pista sentido Rio.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, cujas causas são desconhecidas. O motorista não se machucou. Devido a presença do resgate, o trânsito no trecho flui em meia pista e provoca lentidão no fluxo.