Uma lancha pegou fogo na tarde deste sábado (20) próximo à Ilha da Jipoia, na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h30min para combater o incêndio e até 17h as chamas ainda estavam sendo apagadas. As causas do que provocou o fogo são desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)