Policiais militares, apreenderam na tarde de sexta-feira (19), na Rua Léa dos Santos Ribeiro, no bairro Colorado, em Volta Redonda, uma sacola com drogas que estavam sendo comercializadas na região.

Com informações do Disque Denúncia sobre um ponto de drogas, os agentes em patrulhamento no local, avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao tentar abordá-los os suspeitos fugiram, deixando para trás uma sacola com 30 pinos de cocaína, 54 pedras de crack e 36 sacolés de maconha.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

