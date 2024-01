Três pessoas foram detidas por tráfico de drogas na sexta-feira (19) em ações distintas da Polícia Militar em Volta Redonda. As ações ocorreram nos bairros Vila Brasília e Santos Agostinho.

Na Vila Brasília, pela manhã dois suspeitos de 20 e 29 anos foram flagrados com 132 pinos de cocaína, 71 pedras de crack, 40 trouxinhas de maconha, um celular, um rádio transmissor, uma folha com anotações do tráfico e R$ 86. Eles foram autuados pelo crime e responderão também por associação ao tráfico.

Já no Santo Agostinho, no Morro da Conquista, no fim da tarde, um adolescente de 17 anos foi apreendido com 67 pedras de crack, 47 pinos de cocaína, 11 tiras de maconha, um rádio transmissor, cinco bases de rádio e R$ 115. O menor e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis sobre o caso.