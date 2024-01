A operação para a retirada do transformador que caiu da prancha de uma carreta, na última segunda-feira (15) no km 247, na pista sentido RJ da Via Dutra, em Piraí, foi finalmente concluída na tarde deste sábado (20).

Ainda não há previsão de liberação total do trecho, apesar do equipamento já ter sido retirado, mas a expectativa é que o tráfego flua normalmente “em breve”. O transformador caiu no acostamento e pesa várias toneladas. Por esse motivo, o serviço de recuperação de pavimento da pista de descida da Serra das Araras, que estava previsto para ser feito neste fim de semana, foi adiado.