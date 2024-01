Prefeitura altera horário de funcionamento do Parque Aquático de Volta Redonda no período da Colônia de Férias

Na próxima semana, entre os dias 23 e 26, local abrirá às 11h30 para o lazer dos associados

O Parque Aquático de Volta Redonda, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), terá o horário de funcionamento alterado durante a próxima semana, entre os dias 23 e 26 (terça e sexta-feira). Por conta da Colônia de Férias de Verão 2024, o local estará aberto para o lazer dos associados a partir das 11h30 às 17h.

Na semana seguinte, a partir do dia 30 de janeiro (terça-feira), o espaço, que adotou horário especial entre 19 de dezembro e 21 de janeiro, volta a abrir para o lazer das 8h às 17h, aos sábados e domingos, e das 11h às 17h, de terça a sexta-feira. No início da manhã, as piscinas do Parque Aquático são reservadas para as escolinhas de natação e hidroginástica da Smel.

O coordenador do Parque Aquático, Wagner Rogério de Oliveira, lembrou que o local fica fechado às segundas-feiras para manutenção. “Nosso objetivo é atender da melhor forma possível os moradores de Volta Redonda, assim como os alunos das escolinhas. Queremos que o lazer das famílias e a prática esportiva sejam realizados de forma segura”, ressaltou.

Exames Dermatológicos em janeiro

Para frequentar as piscinas são exigidos exames dermatológicos semestrais. Os exames são feitos na sede do parque, que fica na Ilha Pequena (ao lado da Ilha São João), na Rua Alexandre Polastri Filho, bairro Voldac. Entre os dias 18 e 30 deste mês, serão realizados exames médicos às terças e quintas-feiras, às 14h, com distribuição de 150 senhas por dia. É obrigatório uso do traje de banho e unhas livres de esmalte.

O parque

O Parque Aquático Municipal tem três piscinas: uma para lazer (social), outra voltada para as crianças e uma olímpica. Além disso, a estrutura conta com vestiários e cantina; parte administrativa da Smel; sala de professores; e uma para os exames médicos. O local é uma opção de lazer gratuito para os moradores de Volta Redonda nos dias mais quentes do ano.

Para frequentar o espaço, é necessário apresentar carteirinha do parque, acompanhada de documento de identidade com foto e exame dermatológico em dia; menores de 14 anos só podem frequentar acompanhados dos pais; entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos com autorização assinada pelo responsável na secretaria.

O atendimento ao público na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h às 17h. Para fazer a carteirinha, é necessário apresentar documento de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência de Volta Redonda e do exame dermatológico. Foto de arquivo