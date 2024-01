Defesa Civil de Barra Mansa divulga balanço das chuvas no município

Não houve registros de desalojados ou desabrigados; áreas de risco seguem sendo monitoradas

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa divulgou na manhã deste domingo, dia 21, o balanço das ocorrências registradas nas últimas horas por conta do volume de chuvas no período. Durante a madrugada houve o transbordamento do Rio Barra Mansa, que atingiu a cota máxima, fazendo com que a água chegasse a ruas dos bairros Jardim Marajoara, Nova Esperança, São Luiz, Boa Sorte e Piteiras.

De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, o ponto de apoio foi aberto à população e, apesar dos transtornos, não houve registros de desalojados ou desabrigados.

_ O plano emergencial do município foi acionado e, às 2h50, as sirenes do Nova Esperança e Piteiras foram ligadas, pois o nível do rio estava subindo e logo chegou à cota máxima de 3,40 metros. Não tivemos ocorrências graves e, por volta das 04h, a água começou a baixar – disse João Vitor.

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, as equipes seguem monitorando as demais áreas de risco na cidade. “Estamos acompanhando principalmente os rios do nosso município. O Paraíba do Sul, apesar de se encontrar com volume elevado, está dentro do seu limite de segurança. Estamos constantemente em contato com a Represa de Furnas e, diante de qualquer adversidade que venha a ocorrer, nós imediatamente iremos comunicar toda a população”, acrescentou João Vitor. Foto: divulgação