Homem acusado de estupro de vulnerável é preso em Valença

Um homem de 41 anos foi preso na noite de sábado (20) por suspeita de estupro em Valença. O homem foi encontrado dormindo dentro de um carro na Rua Monsenhor Tomas Tejerina, no bairro Hildebrando Lopes.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é uma mulher de 44 anos. Ela relatou na delegacia que, na madrugada, aceitou uma carona do homem e acabou sendo levada para o local, de pouco movimento de veículos, sendo abusada sexualmente pelo suspeito. A mulher afirmou que o ato não foi consensual.

Segundo a PM, após o suposto abuso, a vítima disse que conseguiu fugir do local e que o carro – um Fiat Palio prata – ficou agarrado em uma valeta fluvial no local do ocorrido. Os policiais foram até a estrada e encontraram o homem, que foi levado à delegacia e ficou preso. A perícia recolheu a cueca do autor, que estava com marcas de sangue, assim como roupas íntimas da vítima, para serem analisadas.

A vítima foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois para a delegacia para prestar depoimento. Depois, foi para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda realizar o exame de corpo de delito.