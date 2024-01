Motociclista morre em acidente entre carro e moto na RJ-145, em Piraí

Um motociclista, identificado como Igor Eduardo Martins dos Santos, de idade não informada, morreu em um acidente na tarde de sábado (20) na RJ-145, em Piraí. O acidente foi no km 23, na altura do bairro Rosa Machado.

A vítima, moradora de São João de Meriti (RJ), se envolveu em uma colisão com um carro e morreu no local. O motorista do carro, de 35 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Flavio Leal.

As circunstâncias do acidente eram desconhecidas no momento desta publicação.