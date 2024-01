Pista de subida na Serra das Araras é liberada

A CCR RioSP, concessionária da Via Dutra, informou na noite deste domingo (21) que conseguiu liberar a pista de subida da Serra das Araras. A pista foi totalmente interditada por volta das 10h devido ao afundamento do solo no km 228, em Piraí, o que levou à uma medida de contingência, com o trânsito funcionando no sistema pare-siga pela pista de descida – o que não é habitual.

Segundo a concessionária, a faixa da direita foi liberada ao tráfego. A equipe de operação monitora o local. “Em caso de chuva forte o trecho poderá ser novamente interditado para segurança dos motoristas”, ressalva a empresa.

Com a liberação da pista de subida, a operação pare-siga foi desmobilizada e a pista de descida da Serra das Araras voltou a operar normalmente.

“Durante todo o dia, as equipes de engenharia e conservação da concessionária trabalharam para recompor o pavimento danificado. Nos próximos dias, a concessionária deve concluir o projeto de recuperação do local”, acrescentou a a CCR RioSP.

A interdição causou até 14 km de congestionamento no sentido Rio e 8 km em direção a São Paulo. (Foto: PRF)