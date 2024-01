Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um lavador de carros escapa de ser assassinado no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O caso aconteceu na última quinta-feira (18) em um estabelecimento na Avenida Pastor César D’acorso Filho.

Nas imagens é possível ver que o criminoso entra no estabelecimento de capacete, aponta a arma em direção a vítima e atira, mas não atinge o homem. Ele se esconde atrás do carro que estava sendo lavado e corre para escapar do criminoso. De acordo com a Polícia Militar, a perícia recolheu no local do crime três cartuchos de calibre.40.

Na ocasião, o alvo do criminoso, de 31 anos, foi levado ao Hospital São João Batista com um ferimento superficial no braço em decorrência da fuga.