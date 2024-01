Maior bloco carnavalesco de idosos da região retorna às ruas da cidade nos dias 10 e 24 do mês que vem, com o samba enredo ‘A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte’

O Bloco da Vida da Prefeitura de Volta Redonda está nos ajustes finais para o tão aguardado retorno, que acontece no Carnaval de 2024. Os ensaios estão esquentando os tamborins para o desfile no dia 10 de fevereiro, na Vila Santa Cecília, a partir das 20h. O bloco vai se concentrar às 18h, na Rua 43, próximo ao Clube Umuarama, seguindo em direção à Rua 21, passando pela Rua 14. Antes e depois do desfile, haverá matinê de Carnaval embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. A programação do Bloco da Vida ainda inclui uma apresentação extra no dia 24 com a escola de samba campeã do Carnaval Carioca.

Com o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”, o Bloco da Vida entrará na avenida com quatro carros alegóricos; 60 ritmistas na bateria; uma comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala, rainha da bateria e nove alas – cada uma com um destaque. Os compositores do samba enredo são João Felipe, Ronie, Kaká e Júlio Kokó; o interprete é João Felipe. Antes do desfile, haverá uma matinê com som mecânico, a partir das 14h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

O carnavalesco Paulo Bernardo comentou que os ensaios do Bloco da Vida estão acontecendo às segundas e quartas-feiras, às 19h, no pavilhão da Ilha São João.

“Os ensaios são importantes para o entrosamento dos participantes, que já foram convocados para a retomada do bloco. Em relação às fantasias, aproveitamos alguns materiais e outros estão sendo confeccionados com o tema do enredo, que faz uma abordagem sobre todas as artes e a importância delas para o envelhecimento ativo”, disse o carnavalesco.

Este ano, o Bloco da Vida está sob a organização do Banco da Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O gestor do banco, Ricardo Ballarini, citou que o grande retorno do Bloco da Vida vai reunir 400 pessoas, todas participantes dos grupos de convivência das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social.

“Toda a equipe está muito empolgada com o retorno do Bloco da Vida na rua. Nos anos anteriores os integrantes não participaram devido à pandemia da Covid-19. A expectativa é grande e, para isso, nos preparamos para fazer um desfile bonito e seguro para todos. Agradeço ao apoio incansável do prefeito Neto, que promove aos idosos atividades enriquecedoras como essa, contribuindo para alegria e vitalidade da nossa ‘Melhor Idade’”, disse Ballarini. Fotos de arquivo