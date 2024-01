Carro cai em rio e motorista morre afogado em Paty do Alferes

Um jovem de 28 anos morreu no domingo (21), após o carro que ele dirigia cair dentro de um rio, na RJ-125, na altura do bairro Granja Califórnia, em Paty do Alferes.

Populares ajudaram o Corpo de Bombeiros nas buscas pelo homem, encontrado sem vida cerca de 1 hora depois. O condutor estava sozinho no veículo no momento da queda.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda, no bairro Três Poços. O acidente foi registrado na delegacia de Miguel Pereira, que também atende a Paty do Alferes.