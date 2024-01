Jovem é assassinado com vários tiros em Conservatória

Um jovem foi assassinado dentro de casa com cerca de 15 tiros na manhã de domingo (21) no distrito de Conservatória, em Valença. O homicídio aconteceu na Rua Mário Ezequiel de Almeida, na localidade conhecida como Vila do Sapo, e a vítima foi identificada como Jonas da Silva Teodoro, de 25 anos.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi encontrado no quarto da residência com perfurações no joelho e na cabeça. Testemunhas contaram que o crime foi praticado por dois homens que desembarcaram de um Renault Sandero. Eles já foram identificados e seriam moradores do Morro do Cruzeiro, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, e estão sendo procurados. O motorista não foi identificado, já que permaneceu dentro do carro.

De acordo com a PM, uma ambulância foi até o imóvel e a técnica de enfermagem constatou o óbito de Jonas. Na cena do crime a perícia recolheu seis cápsulas deflagradas de calibre .40, sete deflagradas de calibre 380, 10 projéteis e dinheiro.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado. (Foto: Sandro Barra)