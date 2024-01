Polícia Militar apreende arma no Centro de Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu no domingo (21), em Barra Mansa, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada. A arma foi encontrada em uma casa abandonada na Rua Jorge Lóssio, no Centro, nas proximidades da prefeitura.

De acordo com a PM, dois suspeitos foram detidos. Os agentes chegaram até a dupla após informações de disparos efetuados no local, mas em abordagem nada de ilícito foi encontrado com eles. Após varredura, o revólver foi localizado na residência.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia da cidade para averiguação. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação deles. (Foto: Polícia Militar)