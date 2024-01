Policiais civis da Delegacia de Polícia de Volta Redonda receberam na tarde desta segunda-feira (22), uma denúncia anônima sobre um suspeito que estaria traficando e guardando drogas em uma casa no bairro Santo Agostinho.

No local os agentes avistaram o suspeito na porta da casa. Ao perceber a presença da polícia ele fugiu em direção a uma área de mata. Em buscas no imóvel, autorizada por um familiar, foram apreendidos no guarda roupas do suspeito, uma mochila contendo 63 pinos de cocaína e 11 tabletes pequenos de maconha.

O material foi apreendido e será encaminhado para perícia, e as investigações continuam para apurar os envolvidos.