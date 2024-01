VR: Câmera flagra ladrão furtando loja na Vila Santa Cecília

Um vídeo flagrou o momento em que um ladrão invade uma loja para cometer furtos em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Rua 16, no bairro Vila Santa Cecília.

Imagens disponibilizadas pelo proprietário mostra quando o ladrão entra o no local. Vestindo uma blusa moletom laranja com capuz e calça jeans, ele não se intimida com a presença de câmeras. O vídeo mostra o criminoso forçando a porta, dando meia volta para ver se não havia ninguém por perto e entrando facilmente na loja.

Dentro do empreendimento, as imagens captam ele pegando duas mercadorias e deixando o local. O dono informou que, assim que possível, irá realizar o registro na delegacia.