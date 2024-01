Atividades irão até a próxima sexta-feira (26) em dez polos espalhados pela cidade; encerramento contará com evento em parceria com o Sesc Verão

A última semana de férias será de muita diversão em Volta Redonda. Começou nesta segunda-feira (22) a Colônia de Férias de Verão 2024 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), que contará com a participação de 4.500 crianças e adolescentes entre sete e 15 anos. As atividades irão acontecer até a próxima sexta-feira (26) em dez polos espalhados pela cidade. O encerramento das atividades será feito em parceria com o Sesc Verão, com um evento especial no Parque Aquático Municipal e uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio no ginásio poliesportivo da 249.

Moradora do bairro Belo Horizonte, Joseane Lage Gonçalves Silva, de 40 anos, estava no ginásio do Retiro acompanhando os seus dois filhos: Esther, de sete anos, e André, de dez. Ela lembrou que a sua filha mais velha, Jamilly, que hoje tem 19 anos, também participava da Colônia de Férias.

“É bom para eles interagirem com outras crianças, com outras culturas, com crianças de personalidades diferentes. Acho excelente a Colônia de Férias, e espero que continue por muito tempo, porque a minha filha de 19 anos já participou e hoje estou aqui trazendo meus dois filhos, que estão aproveitando muito”, ressaltou.

Entre as alunas participantes da Colônia de Férias também estava Fernanda Santos Melo, de dez anos, moradora do Retiro. Ela também participou da atividade no ano passado e disse estar ansiosa para os passeios.

“É muito divertido participar da Colônia de Férias. Nos divertimos bastante, brincamos, conhecemos muita gente e ainda participamos de passeios muito legais. A ida ao Parque Aquático foi o que mais gostei ano passado, e já quero ir novamente”, disse.

Oficinas e passeios

A Colônia de Férias de Verão 2024 acontece nos ginásios poliesportivos dos bairros Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Santa Cruz, Santo Agostinho, Três Poços e Vila Rica (Jardim Tiradentes); além do Campus Três Poços do UniFOA e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Roma II. A programação contará com oficinas de dança, lutas (taekwondo, judô, capoeira, defesa pessoal e kickboxing), jogos de tabuleiro, gincanas, jogos de salão e outras atividades recreativas.

Também serão promovidos dois passeios: um para o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, e outro ao Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim da cidade.

Fechando com chave de ouro

A Colônia de Férias será encerrada na próxima sexta-feira com atividades em parceria com o projeto Sesc Verão. No Parque Aquático Municipal será montado um espaço com jogos de salão, brincadeiras recreativas, atividades esportivas, educativas e culturais, além de uma apresentação musical com diversos ritmos que embalam o verão.

No mesmo dia acontecerá no ginásio poliesportivo da 249 uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, que fará uma apresentação esportiva contando um pouco da sua trajetória e, em seguida, realizará uma vivência da modalidade com os alunos.