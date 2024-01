Alerta de chuva intensa põe Angra em estado de atenção

A Defesa Civil de Angra dos Reis emitiu alerta via SMS nesta terça-feira (23) sobre a possibilidade de grandes acumulados de chuva nas próximas 24 horas, podendo passar dos 100 milímetros.

Com o município em estado de atenção, a Defesa Civil orienta que as pessoas permaneçam em local seguro, evitem deslocamentos desnecessários e fiquem atentas às informações publicadas nos canais oficiais da Prefeitura.

O alto volume de chuva previsto pode encharcar ainda mais o solo e gerar deslizamentos, principalmente nas áreas de maior risco.

O alerta da Defesa Civil municipal é reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que ao meio-dia de hoje informou sobre possível acumulado de chuva entre 60mm e 100mm no Estado do Rio de Janeiro.

A área que pode ser afetada vai desde a Costa Verde até Maricá, incluindo a região Serrana (https://alertas2.inmet.gov.br/).

Cadastre-se para receber alerta via SMS

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.