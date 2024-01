Câmera flagra assassinato no bairro Niterói em VR

Um vídeo que já está em poder da polícia mostra o momento em que um homem de 37 anos foi executado na porta de uma agência de carros no bairro Niterói, em Volta Redonda. As imagens mostram cinco criminosos desembarcando de uma Ecosport e praticando o homicídio, ocorrido na Rua Santa Terezinha.

De acordo com apuração da reportagem, a dona do estabelecimento chegou a ser ferida de raspão na perna. Ela foi levada para um hospital particular e não corre riscos de morte. A vítima, identificada como Warlei Luiz Gonzaga Machado, iria até o banco pegar o dinheiro para efetuar o pagamento do carro quando aconteceu o crime. Dentro do carro, segundo apuração do jornal, estavam dois parentes de Warlei, que não foram atingidos.

Ao menos 30 tiros foram disparados pelo grupo, que fugiu em seguida e até o momento não foi localizado.