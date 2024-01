Corpo de menino que morreu afogado na Bahia será transladado para BM

A família do menino Álvaro Pereira Coutinho, de 2 anos, que morreu após se afogar na piscina de um condomínio residencial em Paulo Afonso, na Bahia, informou na tarde desta terça-feira (23) que conseguiu arrecadar o valor para o traslado do corpo a Barra Mansa, onde ele morava na Vila Independência. Uma campanha chegou a ser iniciada pela avó materna da criança, Maria Luciene da Silva Pereira, na noite da segunda-feira (21).

O corpo de Álvaro será levado de Juazeiro – onde se encontra no Instituto Médico Legal (IML) até Aracaju, capital do Sergipe, de onde sairá de avião para o Rio de Janeiro. A capital sergipana fica mais perto do que Salvador – são cerca de 470 km.

Afogamento – Laiane disse que Álvaro caiu na piscina pouco depois do horário do almoço, quando a família realizava um churrasco. “Eu estava perto, vi quando ele caiu e afundou. Os bombeiros [civis] tentaram reanima-lo durante o trajeto até o hospital [Nair Alves de Souza], mas ele teve convulsões, não reagia e não resistiu. A médica disse que ele já tinha falecido antes de chegar ao hospital”, relatou. (Foto: Arquivo pessoal)