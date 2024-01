Homem é assassinado dentro de carro no bairro Niterói em VR

Um homem de 36 anos, até agora identificado apenas como Warley, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (23) em Volta Redonda. Ele foi baleado dentro de um carro na Rua Santa Terezinha, próximo à sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Niterói.

Segundo contou um parente à reportagem, a vítima estava saindo de uma agência onde havia acabado de comprar o carro, quando uma Ecosport emparelhou com o veículo e o criminoso efetuou os disparos. No vidro da porta dianteira do veículo, no lado do motorista, há pelo menos três marcas de tiros.

Havia outras duas pessoas no carro, que não sofreram ferimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no local, que fica perto também do quartel do 28º Batalhão de Polícia Militar.