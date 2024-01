Menino de 2 anos, morador de Barra Mansa, morre na Bahia

O menino Álvaro Pereira Coutinho, de 2 anos, de Barra Mansa, morreu na tarde da segunda-feira (21) quando brincava na piscina de um condomínio na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. De acordo com veículos de imprensa locais, o menino teria se afogado, mas o pai dele, Rodrigo dos Santos, informou à reportagem que o filho começou a ter convulsões. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Rodrigo criou uma vaquinha online para comparecer ao sepultamento do filho, na cidade baiana, localizada a 470 km de Salvador. Até o momento desta publicação, quando já havia conseguido arrecadar metade meta da vaquinha, o pai disse ainda não saber o horário do sepultamento. A informação que ele tinha é de que o corpo ainda estava no Instituto Médico Legal.

No momento em que falou com a reportagem, ele estava no aeroporto do Galeão aguardando um voo para a capital da Bahia, de onde seguirá de ônibus para Paulo Afonso.

Álvaro morava com a mãe no bairro Vila Independência, mas ela tem parentes na cidade da Bahia. (Foto: Reprodução internet) Informações Foco Regional