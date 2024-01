Mais de 400 caixas de cerveja, totalizando mais de seis mil litros, com indícios de falsificação, foram aprendidas na Rodovia Presidente Dutra (Via Dutra) na altura de Itatiaia. O flagrante aconteceu na madrugada de segunda-feira (22) e foi registrado por equipes do Programa Operação Foco Divisas com a Polícia Rodoviária Federal.

Por volta de 1h50min, as equipes da Operação Foco foram alertadas pela PRF que um caminhoneiro foi abordado e não apresentou nota fiscal da mercadoria.

Ao ser encaminhado para o Posto de Controle de Fiscalização, foi identificado que se tratava de uma carga suspeita de falsificação.

Os agentes entraram em contato com representantes da cervejaria mencionada nos rótulos, que confirmaram se tratar de uma carga ilegal e falsificada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Itatiaia. O caminhão ficou apreendido e a carga encaminhada para destruição. O motorista prestou esclarecimentos e foi liberado.