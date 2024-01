PM apreende drogas no bairro Getúlio Vargas em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na noite de segunda-feira (22), na Rua Recife, conhecida como Curral, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, 17 tiras de maconha, 15 pedras de crack, 67 pinos de cocaína e R$12.

No endereço os agentes observaram uma mulher, já conhecida da guarnição, vendendo e escondendo drogas. Na abordagem nada de ilícito foi encontrado com a ela, porém no local de onde ela havia saído, foi encontrada uma bolsa com o material apreendido.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.