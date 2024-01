Pré-Vestibular Cecierj abre inscrições para mais de oito mil vagas

Estão abertas as inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj, curso ministrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, para atender a candidatos que desejam se preparar para o Enem, Vestibular Cederj e outros vestibulares. São mais de oito mil vagas, sendo 5375 na modalidade presencial, distribuídas em 45 pontos em todos o estado, e três mil para a on-line.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de março, exclusivamente pela internet, na página https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/ . Podem se inscrever os estudantes que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares e os que já tenham concluído. As aulas começam no dia 06 de abril e terminam 7 de dezembro de 2024.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário indicando a modalidade em que deseja estudar: presencial ou a distância. Os que optarem pelo formato on-line do curso terão direito, apenas, à versão digital de todo o material didático, e toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do projeto.

“Criado em 2003, o Pré-Vestibular Cecierj é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades, com um alto índice de aprovação, o que nos deixa extremamente orgulhosos. Esse projeto promove uma chance para o aluno ingressar no ensino superior e, consequentemente, inserção no mercado de trabalho e um futuro com muitas possibilidades”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

Sobre o curso

O projeto, que já teve mais de 250 mil pessoas matriculadas desde a sua criação, é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Rede CEJA e Faetec. Os alunos têm acesso a material didático impresso, colorido e conectado com a plataforma de estudos, onde vão encontrar links nas páginas dos livros, que indicam para atividade adicional na internet.

Foto: Divulgação